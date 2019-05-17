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مدرب الزمالك السابق مديرًا فنيًا للصفاقسي التونسي

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:24 م
مدرب الزمالك السابق مديرًا فنيًا للصفاقسي التونسي
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علاء خليف
 
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ذكرت تقارير صحفية تونسية أن نادي الصفاقسي التونسي أنهي إجراءات التعاقد مع المدرب المونتنيجري "نيبوشا" المدير الفني الحالي لفريق الشرطة العراقي لقيادة الفريق التونسية بداية من الموسم المقبل.

وأكدت إذاعة "شمس إف إم" التونسية أن عقد "نيبوشا" مع الصفاقسي التونسي سيكون لمدة موسم واحد قابل للتجديد، وتبلغ قيمة عقد المدرب المونتنيجري ومساعديه 40 ألف دولار شهريًا.

وأشارت الإذاعة التونسية أن نيبوشا سيصطحب معه معدّا بدنيا ومدرّبا للحرّاس إلى جانب مساعد مكلّف بإعداد حصص المشاهدة وسيتكفّل المدرب المونتنيجري براتبه.

وسبق وتولي نيبوشا قيادة فريق الزمالك المصري عام 2017، قبل أن يرحل بسبب سوء النتائج، و يتولى حاليا تدريب نادي الشرطة العراقي وينتهي عقده مع الأخير مع نهاية الشهر المقبل، سيبدأ بعدها مهمته مع الصفاقسي.

يذكر أن إدارة الصفاقسي أنهت عقد الهولندي رود كرول المدير الفني للفريق، بالتراضي.

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