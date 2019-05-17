تدريبات قوية لحراس الزمالك

أدى الثلاثي محمود عبد الرحيم جنش وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف، حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت إشراف توماس جوتز، مدرب حراس المرمي، في إطار الاستعدادات لخوض مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربي ، والمقرر لها الأحد المقبل .





وقام كريستيان جروس المدير الفني، بعقد جلسة مع الحارس عمر صلاح لتشجيعه والشد من أزره قبل مواجهة الأحد .





وحرص زملاء عمر صلاح، على تشجيعه ومساندته ودعمه معنويا ، قبل مواجهة نهضة بركان .



