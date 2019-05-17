محطة مصر للطيران ببرج العرب تحصل على المركز الأول لأفضل خدمة بإفريقيا
الجمعة 17/مايو/2019 - 08:20 م
احمد رفعت صديق
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حصلت محطة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالإسكندرية "مطار برج العرب"، على المركز الأول بإفريقيا في شهر ديسمبر ٢٠١٨ بالنسبة لتصنيف الخطوط التركية للمحطات من حيث الخدمة المقدمة لها.
ويشار إلي أن الخطوط التركية تقوم بتسيير رحلات لبرج العرب، فيما تقوم شركة مصر للطيران بتقديم الخدمات الأرضية لها، وتم تقييمها كأفضل خدمة تحصل عليها الخطوط التركية في محطاتها بإفريقيا.
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