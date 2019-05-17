ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل بدأ المران

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:19 م
جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل بدأ المران
Advertisements
طباعة
رامي بشاي
 
Advertisements
عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أول مران للفريق بالمغرب، جلسة مع اللاعبين بحضور الجهاز المعاون له، بملعب مدينه السعيدية تحدث خلالها للاعبين على أهمية مباراة نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي للكونفدرالية، والمقرر لها الأحد المقبل.

وطلب المدير الفني، ضرورة التركيز واللعب بروح قتالية عالية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وقام اللاعبون بقراءة الفاتحة، قبل انطلاق المران، والتعهد على تقديم مباراة قوية، أمام نهضة بركان المغربي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية