جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل بدأ المران

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أول مران للفريق بالمغرب، جلسة مع اللاعبين بحضور الجهاز المعاون له، بملعب مدينه السعيدية تحدث خلالها للاعبين على أهمية مباراة نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي للكونفدرالية، والمقرر لها الأحد المقبل.





وطلب المدير الفني، ضرورة التركيز واللعب بروح قتالية عالية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.





وقام اللاعبون بقراءة الفاتحة، قبل انطلاق المران، والتعهد على تقديم مباراة قوية، أمام نهضة بركان المغربي.



