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تجربة السير على الممشى الزجاجي لأعرض جسر بالعالم في مصر

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:19 م
تجربة السير على الممشى الزجاجي لأعرض جسر بالعالم في مصر
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أمنية فوزي
 
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عرضت قناة "RT Arabic"، مقطع فيديو، يظهر عددًا من الشباب وهم يسيرون على الممشى الزجاجي لأعرض جسر معلق في العالم بمنطقة روض الفرج على نهر النيل.

وكانت الحكومة المصرية، قد نفت ما تم تداولة من أنباء حول سقوط الممشى الزجاجي لأعرض جسر في العالم.
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