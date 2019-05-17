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صحيفة بيروفية تحذر الهلال من فقدان كاريو

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:13 م
صحيفة بيروفية تحذر الهلال من فقدان كاريو
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محمد عامر
 
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أرسلت أحد الصحف البيروفية تحذيرا لإدارة الهلال السعودي بأن الزعيم قد يفقد خدمات كاريو بعد نهاية مدة الإعارة.

وكشفت صحيفة " elpocon.be" أن النصر يهتم بالتعاقد مع مهاجم المنتخب البيروفي مقابل 1‪5‪ مليون يورو وهو نفس المبلغ الذي حددته إدارة بنفيكا للتخلي عن اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النصر تسعى لخطف اللاعب وتوجيه صفعة قوية الهلال بعد صفعة لقب الدوري السعودي، وتدعيم الفريق بالعديد من الصفقات المميزة من أجل المنافسة على جميع البطولات الموسم المقبل.

وأشارت أن إدارة الهلال ترفض دفع المبلغ الذي حددته إدارة بنفيكا وتصفه بالمبالغ به حيث أن الإدارة لم تدفع كل ذلك المبلغ في أي لاعب من قبل.

وخسر الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لصالح النصر بفارق نقطة واحدة رغم فوزه أمس على الشباب بثلاثية مقابل هدفين.
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