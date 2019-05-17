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شاهد.. لحظة انهيار سد عمره 91 عامًا بأمريكا

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:21 م
شاهد.. لحظة انهيار سد عمره 91 عامًا بأمريكا
السد المنهار
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أمنية فوزي
 
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عرضت قناة "RT Arabic"، مقطع فيديو، يرصد لحظة انهيار جزء من سد عمره 91 عامًا في ولاية تكساس الأمريكية.

 حيث سجلت كاميرات المراقبة لحظة انهيار البوابة الوسطى بالسد مما أدى إلى تسرب مياه بحيرة دونلاب.
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