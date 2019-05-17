شاهد.. لحظة انهيار سد عمره 91 عامًا بأمريكا





حيث سجلت كاميرات المراقبة لحظة انهيار البوابة الوسطى بالسد مما أدى إلى تسرب مياه بحيرة دونلاب.



عرضت قناة "RT Arabic"، مقطع فيديو، يرصد لحظة انهيار جزء من سد عمره 91 عامًا في ولاية تكساس الأمريكية.