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مورينيو يصدم ميسي بتصريح ناري

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:08 م
مورينيو يصدم ميسي بتصريح ناري
مورينيو
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مني العوضي
 
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يرى جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد السابق، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة لا يستحق الفوز بجايزة الكرة الذهبية هذا العام.

وقال مورينيو في تصريحاته عبر قناة "RMC" الفرنسية، أن ميسي لا يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، لأنه فشل في حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وتحدث عن الكرة الفرنسية، قائلاً: "هناك الكثير من الإستثمارات التي تأتي إلى فرنسا في الوقت الحالي، سيرتفع المستوى فلماذا لا تأتي وتعمل في فرنسا يومًا ما".

وأكمل: "آمل أن أعود إلى العمل في يوليو في مشروع أحبه حقًا، لدي الكثير من الصفات وأحدها إحترام الأندية الأخرى وإدارتها، لم أتحدث أبدًا مثل؛ "هذا النادي أرادني، إتصلوا بي".

وأضاف: "عندما غادرت مانشستر يونايتد في ديسمبر، أخذت على الفور القرار الذي أريد العمل من الصيف".

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