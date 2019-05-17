بعدما فشل في اغتصابه.. مقتل طفل على يد ابن خاله بالدقهلية

أمرت نيابة شربين في محافظة الدقهلية بحبس طالب الإعدادية المتهم بقتل طفل شربين وإلقائه في بيارة الصرف الصحي ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.





وكانت قرية الدبوسى التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، شهدت واقعة العثور على جثة طفل فى العقد الأول من العمر داخل بالوعة الصرف الصحى عقب أن استدرجه نجل خاله من أمام منزله وحاول اغتصابه، وعندما خاف من افتضاح أمره خنقه، ووضعه في مكان العثور عليه.





تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش رئيس البحث الجنائى بالدقهلية يفيد باختفاء الطفل أحمد ياسر الصبو 6 سنوات وبتكثيف التحريات بمعرفة رجال المباحث برئاسة مباحث مركز شرطة شربين والرائد أحمد عاطف رئيس وحدة التنفيذ، تم العثور على الطفل في بالوعة الصرف الصحي، بقرية كفر الدبوسي التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.





وتبين أن ابن خاله طالب بالصف الثاني الإعدادي، هو وراء الواقعة، إذ استدرجه من أمام المنزل إلى شارع جانبي ضيق للاعتداء الجنسي عليه عقب صلاة التراويح، ولما صرخ الطفل وحاول الهرب منه، خشي الجاني افتضاح أمره، خنقه ثم تخلص من الجثة في البالوعة.





أكد تفريغ محتوى كاميرات المراقبة، أن الطفل كان يجلس أمام منزله عائدًا من المسجد ثم جاءه طفل آخر يبدو أكبر منه جلس معه، ثم استدرجه إلى خارج الشارع، وأكد المتهم في التحقيقات، أنه استدرجه بعد إقناعه بلعب كرة القدم مع أبناء القرية في أحد الشوارع.





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واستدعاء مفتش الصحة الذي أفاد بعدم التأكد من سبب الوفاة وأثبت أن الجثة مصابة بكدمات متفرقة بجسده وإصابة بالرأس بآله حادة مع تورم وكدمات وزرقة بالعينين وجرح تهتكي أسفل الذقن بطول ٢ سم.





وأمرت النيابة العامة بانتشال الجثة ونقلها للمستشفي الدولى واستدعاء الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.



