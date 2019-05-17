الإعدام لشخصين والمشدد ١0 سنوات لثالث بتهمة ذبح سائق "توك توك" بالدقهلية

نطقت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني وبعد استطلاع رأي المفتي، بحكمها بإعدام شخصين شنقا لقتلهما سائق توك توك ذبحا بسكين وألقيا جثته على جانب الطريق الرابط بين قريتي "الجنينة – منشأة عبد الرحمن" بدائرة منية النصر، محافظة الدقهلية، بغرض سرقة دراجته البخارية، وتسليمها للمتهم الثالث والذي قضت المحكمة السجن المشدد 10 سنوات عليه.





وبدأت الواقعة في عام 2017 بالقبض على المتهمين الثلاثة "محمد ا"، 20 سنة، فلاح، و"عامر ع"،، 20 سنة، فلاح، ومقيمان بعزبة سعد قاسم مركز دكرنس، و"عادل س"، 23 سنة، عامل بناء ومقيم بمنية النصر، واتهامات القتل العمد، وسرقة المجني عليه عبده جمعه عبده موسى" 54 سنة، عمدا مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح بدون ترخيص وإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.





واعترفا المتهمان الأول والثاني بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة، حيث قام المتهم الثانى بتكتيفه وشل حركته، وذبحه الأول بسكين، ثم وجه له 7 طعنات في الصدر والبطن واليد اليمنى قاصدين قتله، وسرقا منه دراجته البخارية ومبلغ مالي وهاتف، وشاركهما المتهم الثالث عن طريق التحريض والاتفاق معهما في مساعدتهما على ارتكاب الجرائم وإيهامهما بقدرته على التصرف فيما يتحصلون عليه من جرائم السرقة وأنهما باعا المسروقات للمتهم الثالث مقابل 2000 جنيه.





وأكد تقرير الطبيب الشرعي، وجود إصابات طعنية نافذة بالصدر من آلة حادة صلبة ذات نصل حاد وطرف مدبب، وأثبت التقرير وجود 7 إصابات قطعية بكل من الصدر والبطن والطرف العلوي الأيمن، وكذا إصابته الذبحية بمقدم العنق وما نتج عنها من قطع الأوعية الدموية بالعنق وقطع بالقصبة الهوائية مما أدى إلى توقف التنفس ومصرع المجنى عليه في الحال.



