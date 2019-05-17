المجلس الدولي للتمور يختتم أعماله بالسعودية



وأثنى البيان الختامي للاجتماع، على دور حكومة المملكة العربية السعودية الرائد في تفعيل مجلس التمور، ودعمها المالي والمعنوي لإجراءات تفعيل المجلس، مؤكدًا ضرورة إكمال إجراءات الإيداعات من الدول الراغبة بالانضمام إلى المجلس إلى جهة الإيداع المحددة من المملكة، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية المنصوص عليها في النظام الأساسي ليتم اعتماد الدول رسميا كدول أعضاء، مع الأخذ في الاعتبار كل الآراء والملاحظات والتي طرحت خلال اجتماع المجلس، وأهمها إشراك القطاع الخاص في لجان الأعمال والاستفادة من تبادل خبرات الدول في إنتاج وتسويق التمور.



وأقر البيان، بأهمية التمور كمحصول استراتيجي للمناطق الجافة وشبه الجافة، وأهمية التمور كمنتج ذو قيمة غذائية واقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية، مثمنًا للجهود التي بذلتها دول المنطقة لدعم وتطوير قطاع النخيل والتمور في المنطقة وبالنظر إلى متطلبات الدول المستوردة للتمور.



وأكد البيان على ضرورة تسمية نقاط الاتصال، لتنسيق وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء والمجلس، مثمنًا مشاركة المنظمات العالمية كمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وتقديمهم الدعم لتفعيل المجلس الدولي للتمور.



يذكر أنه من المتوقع أن يكون الاجتماع المقبل في الربع الأول من عام 2020، على أن يتم اكتمال الإيداع في الربع الرابع من 2019.



اختتمت أعمال الاجتماع التحضيري للمجلس الدولي للتمور بالمدينة المنورة اليوم بالمملكة العربية السعودية، بحضور المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، ومشاركة الوزراء ورؤساء ووفود الدول المنتجة والمستوردة للتمور.