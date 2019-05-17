مصرع طفل دهسًا تحت عجلات جرار جمع القمامة في بلقاس
الجمعة 17/مايو/2019 - 08:02 م
محمد كشك
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شهدت عزبة ابو النور التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، مصرع طفل في مطلع العقد الثاني من العمر مصرعه دهسا تحت عجلات جرار جمع القمامة أثناء تعلقه وبعض الصبية في الجرار من الخلف.
وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير البحث الجنائي بالدقهلية يفيد بمصرع طفل تحت عجلات جرار جمع القمامة ببلقاس.
وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلقاس وتبين مصرع الطفل أحمد إسماعيل رزق ١١ عاما، ومقيم عزبة أبو النور، وتم نقل الطفل لمستشفي بلقاس العام ولفظ انفاسه فور وصوله وتم حجزه في مشرحة المستشفي تحت تصرف للنياية لحين التصريح له بالدفن.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير البحث الجنائي بالدقهلية يفيد بمصرع طفل تحت عجلات جرار جمع القمامة ببلقاس.
وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلقاس وتبين مصرع الطفل أحمد إسماعيل رزق ١١ عاما، ومقيم عزبة أبو النور، وتم نقل الطفل لمستشفي بلقاس العام ولفظ انفاسه فور وصوله وتم حجزه في مشرحة المستشفي تحت تصرف للنياية لحين التصريح له بالدفن.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
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