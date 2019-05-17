مورينيو يُلمح إلى الفريق الذي سيتولي قيادته
الجمعة 17/مايو/2019 - 08:00 م
مني العوضي
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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد السابق، على أنه سيعود للعمل مجدداً في الصيف مع فريق جديد رفض الإفصاح عن اسمه.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب مورينيو من خلافة ماسيميليانو أليجري مدرب نادي يوفنتوس الذي لن يستمر للموسم المقبل.
وقال مورينيو في تصريحاته عبر قناة "RMC" الفرنسية: "سأعود للعمل مرة أخرى في يوليو في مشروع أحبه حقًا، لن أخبركم اليوم ولكن ستعرفون كل شي۽ في الأيام القادمة".
وتابع: "لدي العديد من الصفات وأحدها احترام الأندية الأخرى، عندما غادرت مانشستر يونايتد في ديسمبر قررت على الفور العودة إلى العمل بداية من الصيف".
وعن رأيه في الدوري الفرنسي، قال: "هناك الكثير من الاستثمارات التي تأتي إلى فرنسا في الوقت الحالي، المستوى سيرتفع لما لا قد أعمل في فرنسا في يوم من الأيام".
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