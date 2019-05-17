"الوزراء والتخطيط" يوقعان بروتوكولا لإطلاق مبادرة قياس تنافسية المحافظات (صور)
الجمعة 17/مايو/2019 - 07:59 م
يحي حلمي
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وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مذكرة تفاهم مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، بشأن مبادرة قياس تنافسية المحافظات.
وذلك في إطار رؤية_مصر_2030 التى تهدف إلى وجود اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع، والعمل على النهوض بوضع مصر التنافسي من خلال تحسين مؤشرات التنافسية كافة، وتحقيق تحسن ملحوظ في نتائج ركائز مؤشر التنافسية العالمية المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم، كفاءة سوق العمل، تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الابتكار وريادية الأعمال، مما سينعكس على أداء مصر طبقًا لمؤشر التنافسية بشكل عام.
شهد التوقيع هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ولواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية و زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وحسام بدراوى، الرئيس الفخرى والعضو المؤسس للمجلس الوطنى للتنافسية، ووقع مذكرة التفاهم كل من أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وسيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية.
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