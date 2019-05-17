إحالة 79 قضية غش وتستر تجاري للنيابة العامة بتبوك السعودية





كما جرى إحالة 45 قضية غش تجاري و34 قضية تستر تجاري للنيابة العامة، كما شملت الجولات الرقابية (456) محطة للوقود نتج عنها ضبط مايزيد عن (20) محطة مخالفة لنظام الغش التجاري وضبط (300) مضخة مخالفة للمعايرة، ويأتى ذلك لتحسين كفاءة أداء قطاع التجارة، فيما يتعلق بحماية المستهلك وتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع والخدمات، وفقًا للمواصفات السعوديّة والدوليّة.



وتلقى الفرع خلال العام الماضي (8929) اتصالًا وبلاغًا عبر الرقم الموحد للبلاغات (1900) وتطبيق "بلاغ تجاري" وموقع الوزارة على الانترنت ؛ بحسب البيان.



وعن أهم إنجازات الفرع بالمنطقة خلال عام 2018 في زيادة فاعلية دور القطاع الخاص وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية لمنشآته، وتوسيع مجالات أنشطته التجارية، أصدر الفرع خلال العام الماضي (5391) سجلًا تجاريًا وتجديد (1657) سجلًا تجاريًا، وإصدار (1039) شهادة منشأ، بالإضافة إلى إصدار 15 رخصة لنشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

أعلن فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك،أن الفرق الرقابية نفذت جولات ميدانية شملت أكثر من (9456) مركزًا ومحلًا ومستودعًا تجاريًا بالمنطقة، نتج عنها ضبط مايزيد عن (6476) منتجًا مخالفًا ما بين غش تجاري وتقليد علامات ومخالف للمواصفات والمقاييس السعودية.