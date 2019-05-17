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الاتحاد الأوروبي يرحب بتأجيل قرار الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على السيارات

الجمعة 17/مايو/2019 - 07:14 م
الاتحاد الأوروبي يرحب بتأجيل قرار الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على السيارات
سيسيليا مالستروم
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وكالات
 
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رحبت المفوضية الأوروبية  بتأجيل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة وقالت إنها مستعدة للتفاوض على اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشمل السيارات.

وقال متحدث باسم المفوضية: ”نرحب بأنه، على الرغم من بعض الاختلافات، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتمسكان بوفاء وإخلاص بالاتفاق الذي توصل إليه رئيس المفوضية يونكر والرئيس ترامب في 25 يوليو 2018، ولذلك فإنه يمكن تفادي رسوم إضافية في أي من الاتجاهين“.

وقالت سيسيليا مالستروم مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي في تغريدة إنها ترفض فكرة أن صادرات الاتحاد من السيارات تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، مضيفة أن الاتحاد مستعد للتفاوض على اتفاق تجاري محدود، يشمل السيارات، لكن ليس اتفاقا لإدارة تجارة تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقالت مالستروم إنها ستناقش العلاقات التجارية بين الجانبين مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في باريس الأسبوع المقبل.
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