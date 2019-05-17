تقارير.. مورينيو يستقر على فريقه الجديد
الجمعة 17/مايو/2019 - 07:14 م
مني العوضي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن ترشح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق، لخلافة ماسيميليانو أليجري في تدريب نادي يوفنتوس.
وكان نادي يوفنتوس قد أعلن عن عدم استمرار أليجري مع اليوفي في الموسم المقبل، ويأتي ذلك بعد تحقيق لقب الدوري والخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس.
وكان مورينيو قد تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد بعد أن ساءت النتائج تحت قيادته ليأتي خلفه النرويجي أولي جونار سولشاير.
ويمتلك مورينيو سيرة ذاتية مميزة مع الأندية التي دربها مثل بنفيكا وتشيلسي وبورتو وريال مدريدوإنتر ميلان.
وتشير قناة "روسيا اليوم" إلى أن هناك بعض المدربين مرشحين لتولي تدريب يوفنتوس خلفاً لأليجري وهم: "جوزيه مورينيو وماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام وديديه ديشان والاسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي".
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