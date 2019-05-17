"الأهلي يتصدر".. ماذا بحث المصريون على جوجل؟

رصد محرك البحث جوجل أبرز الموضوعات المتداولة، اليوم الخميس، 11 رمضان والتي جاء في مقدمتها مبارة الأهلي وإنبي والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفيين، وتستعرض "الفجر" أبرز هذه الموضوعات خلال السطور القادمة.

الأهلي

حقق فريق الأهلي فوز سهل على إنبي بنتيجة هدفين مقابل لا شيئ، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليعزز الأحمر تصدره لجدول ترتيب المسابقة برصيد 73 نقطة.

watch it

أعلنت "Watch it" للمحتوى الإعلامي الرقمي أنه مع البداية التجريبية للمنصة قبل بدء شهر رمضان المعظم، تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات المنصة وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتي.

وتقدم "Watch it" اعتذارها لكل مشتركيها وتتيح لهم فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب، كما تعلن المنصة توفير خدماتها مجانا وحتى نهاية شهر مايو 2019.

دعاء اليوم الثاني عشر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ رواه الترمذي.

لمس أكتاف 11

بدأت الحلقة بإجراء "أدهم" مكالمة هاتفية داخل سيارة الترحيلات بـ"حمزة"، يبلغه أن "شحاته" و"عبدالمنجي" يخططون للقيام بـ"لعبة" عليه من أجل سجنه، وأنه متهم بقتل ضابط كان من المقرر أن يكون "حمزة" في موقفه الآن، ويطلب مساعدته، وتقوم شقيقة "أدهم" بإبلاغ "حمزة" عن كل ما يتعلق بالقضية.

واتفق "حمزة" مع شقيقه "زيدان" وأحد أتباعه يدعى "سليمان" حول كيفية تهريب "أدهم" من السجن، وأبلغ بضرورة عدم إخبار "شحاته" و"عبدالمنجي" بما سيحدث، وأعرب "زيدان" عن عدم موافقته على الهروب، وأبلغ "حمزة" أنه عند محاولة تهريب والده لم تتم بنجاح.

وانتهت أحداث الحلقة بحدوث شجار بين المساجين داخل سيارة الترحيلات، ونجح أتباع "حمزة" في مساعدة "أدهم" وتهريبه.