وزير السياحة في زيارته إلى جربة: "نجاح موسم الغريبة.. مؤشر إيجاجي لنجاح الموسم السياحي"

أدى وزير السياحة روني طرابلسي اليوم الجمعة 17 ماي 2019، زيارة إلى جزيرة جربة قام خلالها بجولة في مدينة حومة السوق، حيث زار سوق الصناعات التقليدية رفقة رئيس الاتحاد المحلي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية.





و كانت له لقاءات بعدد من تجار الصناعات التقليدية، للنظر في عدد من مشاغل و مشاكل القطاع و خاصة ظاهرة " البزناسة "، الذين يوجهون السياحة إلى محلات الصناعات التقليدية دون المحلات الأخرى.





كما قام وزير السياحة بجولة في السوق المركزية بحومة السوق و خاصة في سوق الأسماك، مؤكدا في تصريحات صحفية، على الإستعدادات الكبيرة لزيارة الغريبة.



