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رسميًا.. إيكاردي يحسم مصيره مع إنتر ميلان

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:31 م
رسميًا.. إيكاردي يحسم مصيره مع إنتر ميلان
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مني العوضي
 
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حسم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي إنتر ميلان، موقفه بشكل نهائي تجاه الأنباء الدائمة التي تتردد بشأن رحيله عن فريقه في الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم إيكاردي بالانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس في ظل عدم وصوله لاتفاق مع الإدارة وسحب الشارة منه في وقت سابق من الموسم الحالي.

وكتب إيكاردي عبر حسابه الرسمي على انستجرام: "منذ فترة والصحافة تكتب أشياء لا تعكس رأي، أريد أن أخبر الجمهور تحدثت مع الإنتر وأخبرتهم إنني أريد البقاء".

وتابع: "لذلك من اليوم وصاعداً لن يكون هناك سوء فهم، أنا أفهم المصالح الصحفية تريد البيع، ولكن من الناحية الشخصية لا أستطيع توضيح أكثر من ذلك".

وأضاف: "لقد سبق وجددت عقدي مع الإنتر حيث سأظل بين أفراد عائلتي، الوقت سيقول الحقيقية، فورزا إنتر دائماً".

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