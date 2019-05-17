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قبل الإفطار | اعرف دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان | ثواب هذا الدعاء وأجره عند الله

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:07 م
قبل الإفطار | اعرف دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان | ثواب هذا الدعاء وأجره عند الله
صورة أرشيفية
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دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان، يعتبر شهر رمضان المبارك، من الأشهر التي يجب فيها أن نُكثر من الدعاء والاستغفار، حيث أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو على الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من ثواب كبير.

دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 
عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَ الْعَفَافَ، وَ أَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ، وَنَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ".

ثواب دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان:
"مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ".
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