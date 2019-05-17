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خطيب مسجد صلاح الدين يطلق دعوة للتسامح والتصالح في رمضان

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:31 م
خطيب مسجد صلاح الدين يطلق دعوة للتسامح والتصالح في رمضان
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داليا الحسين
 
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طالب الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالقاهرة، بمواجهة الإساءة بالإحسان بدون تأخر أو تفكير، مستشهدا بقول الله تعالى: قال الله تعالى: "وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ".

وقال "عزام"، خلال تقديمه برنامج "إنسانيات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن رد فعل الحسن تجاه الشخص المسيء تحوله إلى صديق وتذهب البغضاء، مشيرا إلى أن المجتمع يحتاج إلى خلق الصفح والتسامح.

وأضاف إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالقاهرة أن المجتمعات تحتاج أن يكون الجميع أيد واحدة ويكون القلب سليم وأن نكون أخوة مترابطين متحابين وليس متشاحنين.

وأطلق دعوة للتسامح والتصالح وعدم الغضب من الآخر خلال شهر رمضان حيث يصبح المجتمع يدا واحدة ونسيج واحد ولا يوجد اختلافات ومشاحنات وبغضاء بين الناس.
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