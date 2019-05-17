الديوانة تحجز 200 غرام من الكوكايين في مطار قرطاج

تمكن أعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج مساء أمس الخميس 16 ماي 2019، من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين تزن حوالي 200 غرام.





وقد كانت كمية الكوكايين مخفية بإحكام بمناطق حساسة من جسم مسافر يحمل جنسية تونسية مقيم بالخارج قادم من إحدى المدن الفرنسية، وباستنطاقه صرّح المشتبه به أنه كان ينوي ترويج هذه المادة المخدرة بتونس.





وبعد استشارة النيابة العمومية، تعهدت ادارة الأبحاث الديوانية بمواصلة التحقيقات في الموضوع وإحالة المشتبه به على أنظار القضاء.