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HD رامز في الشلال .. مشاهدة برنامج رامز جلال اليوم الجمعة 17-5-2019

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:21 م
HD رامز في الشلال .. مشاهدة برنامج رامز جلال اليوم الجمعة 17-5-2019
رامز في الشلال
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الفجر الفني
 
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نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، حيث يحل آسر ياسين، ضيفًا جديدًا على الحلقة الحادية عشر المقرر عرضها بعد دقائق.

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.

MBC Masr

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