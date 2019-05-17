زيدان يطالب بيريز بضم هذا اللاعب

أصبح الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على رادار نادى ريال مدريد الإسبانى، الذى يسعى لضمه خلال الإنتقالات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم صفوف الملكى خلال الفترة المقبلة بعد تراجع مستوى ريال مدريد الفترة السابقة.





وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن محمد صلاح أصبح جزء من حلم زيدان مع مدريد، وأشارت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن محمد صلاح أشاد به زيدان ومحللى أداء الفريق.





وقالت الصحيفة أن زيدان يفكر فى تغيير طريقة اللعب من 4/3/3 إلي 4/2/3/1 والدفع بصلاح وهازارد وفيسنيوس ومهاجم وحيد وهو بنزيما أو لوكا يوفيتش، مما يستدعى التعاقد مع صلاح المتألق خلال العامين السابقين مع الريدز وتوج بهداف البريميرليج موسمين متتاليين.