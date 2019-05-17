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سعر الدرهم الإماراتي خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 5/17/ 2019

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:17 م
سعر الدرهم الإماراتي خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 5/17/ 2019
سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصري
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الفجر الاقتصادي
 
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نستعرض سعر الدرهم الإماراتي خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة،  لتصبح أسعار صرف الدرهم الإماراتي وفقا لأخر تحديث كالتالي: 

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى
4.62 جنيه للشراء
4.66 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر
4.63 جنيه للشراء
4.65 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية
4.60 جنيه للشراء
4.65 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
4.63 جنيه للشراء
4.65 جنيه للبيع 

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان
4.48 جنيه للشراء
4.70 جنيه للبيع


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