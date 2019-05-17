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متخصص في الشأن الإيراني يستبعد وقوع حرب بين طهران وواشنطن

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:17 م
متخصص في الشأن الإيراني يستبعد وقوع حرب بين طهران وواشنطن
أحمد العناني
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محمد سمير
 
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قال أحمد العناني، المتخصص في الشأن الإيراني، إنه يستحيل وقوع ضربة أمريكية لأيران، كما أنه مستبعد أي تحرش إيرانى صريح بأمريكا.

وأضاف "العناني" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن استحالة وقوع الحرب يرجع إلى أن إيران تعى تماماً أن الحرب ستكون كلفتها باهظة جداً عليها، خاصة مع ما تمر به حالياً من تضخم وانهيار الاقتصاد وبطالة وغيرها، هذا فضلاً عن أن ترسانة إيران العسكرية لا توازن مع ما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح قائلا "أمريكا لا تريد حرب لأن استراتيجية ترامب هى عدم خوض حروب والانسحاب العسكرى من منطقة الشرق الأوسط، كما أنه لايريد تكرار أخطاء الادارات الأمريكية السابقة".

وذكر أن كل هذه التحركات العسكرية، تأتي من باب الضغوطات النفسية للضغط على إيران لإبرام اتفاق نووى جديد ليس أكثر، مبينا أن الحرب تكون فى حالة واحدة، وهي أن تتعرض القوات الأمريكية فى المنطقة لهجوم من إيران مباشر أو عن طريق أذرعها.
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المزيد عن: واشنطن وطهران حروب الأتفاق النووي إيران
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