عادل إمام يتصدر "تويتر" بمناسبة عيد ميلاده الـ80

تصدر هاشتاج الزعيم عادل إمام، ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز الثالث ضمن قائمة الأكثر شيوعًا بين رواد الموقع في مصر.





ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفال الزعيم بعيد ميلاده الثمانين، والذي يوافق الجمعة، ١٧ مايو، وحرص العديد من نجوم الفن والإعلام والمشاهير على معايدة الزعيم بعيد ميلاده، متمنين له دوام الصحة والعافية.



