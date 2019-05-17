نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الجمعة 17/5/2019





جرى توقيع مذكرة تفاهم مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية بشأن مبادرة قياس تنافسية المحافظات.





صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأنه تم تنظيم برنامج لتبادل الخبرات بين الشركة، ووزارة المياه والرى بالمملكة الأردنية الهاشمية.









قال صندوق النقد الدولى، إن بعثة الصندوق زارت مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو 2019، لإجراء المراجعة الـ5 والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث توصل فريق الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة الـ6 بقيمة 2 مليار دولار.





شهدت أسعار الذهب المحلي في التعاملات المسائية في السوق المحلي اليوم الجمعة تراجع طفيف، بالتزامن مع تراجع سعر أوقية الذهب عالميا ب 5 دولارات.





أصدر صندوق النقد الدولي بيان اليوم الجمعة ، ليعلن فيه الموافقة على صرف الشريحة السادسة للقرض المصري، موضحًا به أخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة، الثانى عشر من شهر رمضان.