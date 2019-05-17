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‫أصالة تشيد بـ"عبدالمجيد عبدالله": "صوته بيطمني"‬

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:06 م
‫أصالة تشيد بـعبدالمجيد عبدالله: صوته بيطمني‬
‫أصالة
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شيماء عطية
 
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‫أشادت المطربة السورية آصالة، بالمطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، مؤكدة أنه الصوت الوحيد الذي يطمئنها.‬

‫وكتبت "أصالة": "كلّ مابسافر بلد بعيد، لازم أسمع عبد المجيد عبد الله، لأنّه الصوت الوحيد الّلي بيطمنّي، وبيوثّق كلّ جمال بشوفه، بطيبة صوته، وحلاوة أدائه، الله بحفظه ويمتعه بالصحّه والعافية عبد المجيد عبد الله أجمل صديق بكلّ الأماكن".‬

‫يذكر أن أصالة تعرضت لحملة سخرية واسعة بعد عرض إعلان مدينتي الذي بدأ بالتزامن مع انطلاق شهر رمضان.‬

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