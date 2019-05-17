ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وصول صناع فيلم "LITTLE JOE" للسجادة الحمراء باليوم الرابع لكان السينمائي الدولي

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:01 م
وصول صناع فيلم LITTLE JOE للسجادة الحمراء باليوم الرابع لكان السينمائي الدولي
LITTLE JOE
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements

وصل منذ لحظات صناع فيلم  LITTLE JOEللسجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي لحضور حفل افتتاح الفيلم المشارك بالمسابقة الرسمية، في اليوم الرابع من فعاليات المهرجان بدورته رقم 72 لعام 2019.


وتشهد الدورة الحالية من مهرجان كان، تكريم النجم الفرنسي القدير آلان ديلون، بمنحه جائزة " Palme d’or d’Honneur "،  وهي الجائزة الشرفية التي تمنح سنويا لواحد من نجوم السينما الكبار عن مسيرتهم الفنية.

 

وضمت قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية 19 فيلما، من 13 جنسية مختلفة، وكان أبرزهم فيلم The Young Ahmed، وهو فيلم بيلجيكي من إخراج "جون بيير" و"لوك داردين".


وصول صناع فيلم "LITTLE JOE" للسجادة الحمراء باليوم الرابع لكان السينمائي الدولي
وصول صناع فيلم "LITTLE JOE" للسجادة الحمراء باليوم الرابع لكان السينمائي الدولي
وصول صناع فيلم "LITTLE JOE" للسجادة الحمراء باليوم الرابع لكان السينمائي الدولي
وصول صناع فيلم "LITTLE JOE" للسجادة الحمراء باليوم الرابع لكان السينمائي الدولي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية