مصطفى حسني: الإنفاق في الحرام تمويلا للشيطان (فيديو)

قال مصطفى حسني، داعية إسلامية، إن المال نعمة من أكبر النعم، ولو شكر الإنسان الله عليها ستزداد، موضحًا أن التبذير هو الإنفاق في الحرام، والمبذرين هم إخوان الشيطان.



