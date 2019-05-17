مصطفى حسني: الإنفاق في الحرام تمويلا للشيطان (فيديو)
الجمعة 17/مايو/2019 - 05:51 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال مصطفى حسني، داعية إسلامية، إن المال نعمة من أكبر النعم، ولو شكر الإنسان الله عليها ستزداد، موضحًا أن التبذير هو الإنفاق في الحرام، والمبذرين هم إخوان الشيطان.
وأشار "حسني"، خلال برنامج "رحلة حياة" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الجمعة، إلى أن من ينفق في الحرام فهو يمول الشيطان، منوها بأن الله يكره أن الإنسان يضيع ماله، لافتا إلى أن العرب ينفقون أموال على السجائر أكثر من التعليم، والله سيحاسبنا على ذلك.
Advertisements
المزيد عن: مصطفى حسني محافظات أخبار مصر