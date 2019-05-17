موعد ملحق الصعود والهبوط الدوري السعودي 2019.. مباراة الخليج والحزم والقنوات الناقلة
الجمعة 17/مايو/2019 - 05:39 م
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تحدد طرفي ملحق الصعود والهبوط من وإلى الدوري الصعودي للمحترفين 2019، حيث سيلتقي في الملحق الخليج والحزم في مباراتي ذهاب وعودة فاصلتين بين الفريقين، ونقدم لكم الآن موعد ملحق الصعود والهبوط للدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراتين الهامتين، يذكر أن هناك ثلاثة أندية هبطت من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مباشرة، وهي أحد والقادسية والباطن، وصعدت مباشرة ثلاثة أندية بديلة لها وهي أبها وضمك والعدالة، وهم أوائل دوري الدرجة الأولى السعودي.
موعد ملحق الصعود والهبوط للدوري السعودي 2019 مباراة الخليج والحزم
تأهل نادي الخليج لملحق الصعود لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020 بوصفه صاحب المركز الرابع من دوري الدرجة الأولى السعودي، نادي الحزم يشارك في ملحق الهبوط بعدما أنهى دوري المحترفين السعودي في المركز الثالث عشر، مباراة الذهاب ستقام على ملعب الحزم، ومباراة العودة ستقام على ملعب الخليج، الفائز بنتيجة المباراتين يصعد، والخاسر يهبط.
تقام مباراة الذهاب يوم الإثنين 20 مايو 2019 الجاري على ملعب الحزم بمدينة الرس الساعة 10.30 مساء، بينما تقام مباراة العودة يوم الجمعة 24 مايو 2019 على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام الساعة 10.30 مساء، ومن المرتقب أن يكون الحضور الجماهيري كبير جدا في كلا المباراتين الذهاب والعودة، من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لملحق الصعود والهبوط للدوري السعودي قناة ksa sports HD1، ويأمل كل فريق في اللعب في دوري المحترفين السعودي الموسم القادم.
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