إنريكي يعلن قائمة إسبانيا لمباراتي جزر الفارو والسويد

استدعى لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم ،اللاعب سانتي كازورلا /34 عاما/ لضمه إلى قائمة المنتخب، التي أعلن عنها اليوم الجمعة، والتي تستعد لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا، أمام منتخبي جزر الفارو والسويد.





وكان لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي يخشى من أن تكون مسيرته في الملاعب قد انتهت بسبب مشاكل في الكاحل ولكنه حصل على عقد مدته عام مع فريق فياريال العام الماضي.





ولعب كازورلا دورا كبيرا في ابقاء فريقه بالدوري، وكانت مكافأته هي استدعائه للمنتخب للمرة الأولى في آخر أربعة أعوم.





وضمت القائمة أيضا إيسكو لاعب وسط ريال مدريد وميكيل أويارزابال مهاجم ريال سوسيداد، ولكن لم يكن هناك مكانا لداني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، وثنائي أتلتيكو كوكي وساول نيجويز.





ويلعب المنتخب الإسباني، متصدر المجموعة السادسة، مع جزر الفارو يوم 7 حزيران/يونيو وثم يستضيف المنتخب السويدي بعدها بثلاثة أيام.





وضمت القائمة :





في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا وكيبا أريزابالاجا وباو لوبيز.





وفي الدفاع : سيرجي روبيرتو وسيرخيو راموس وخيسوس نافاس وداني كارفخال وماريو هيرموزو وإينيجو مارتينيز وخوسيه لويز جايا وجوردي ألبا وتياجو يورنتي.





وفي خط الوسط: سانتي كازورلا وداني باريخو ورودري وسيرخيو بوسكيتس وفابيان رويز وماركو أسينسيو وفرانشيسكو إيسكو.





وفي الهجوم: رودريجو مورينو ومايكل أويارزابال وياجو أسباس وألفارو موراتا.



