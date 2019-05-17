سيرين عبد النور: "برنامج رامز جلال غير مفبرك ووقعت في فخه" (فيديو)
الجمعة 17/مايو/2019 - 05:32 م
شيماء عطية
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حلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، أمس الخميس، ضيفة على برنامج "مجموعة إنسان" المذاع عبر قناة mbc1.
وتحدثت سيرين في البرنامج عن طفولتها، وحياتها الشخصية، ونجاحها في عالمي التمثيل والغناء، وذلك بالترامن مع عرض الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة" المشارك في سباق رمضان الدرامي.
وكشفت "سيرين" خلال الحلقة، عن حقيقة تزييف برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال، حيث نفت علمها بالمقلب الذي تعرض له في برنامج "رامز ثعلب الصحراء" قبل سبع سنوات، بصحبة زوجها فريد، مؤكدة أن البرنامج لم يكن مفبركًا وأنها وقعت بحق في فخه.
وأضافت "سيرين" أنها علمت فيما بعد أن اسمها عُرض على رامز لاستضافتها في برامج أخرى، لكنه رفض خوفًا من نتائج الحلقة الكارثية مثل حدث في السابق، حيث أتلف زوجها الكاميرات فور علمه بطبيعة المقلب.
بسبب مقلب #رامز_جلال تعرضت لجرح في الاحبال الصوتية#مجموعة_انسان#سيرين_عبدالنور_مجموعة_انسان pic.twitter.com/Rq9lIFhmL5— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ١٦ مايو ٢٠١٩
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