النائب العام يزور سجون جدة ويستمع لملاحظات وشكاوى النزلاء

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بزيارة تفقدية لنزلاء إصلاحية وسجن محافظة جدة؛ للوقوف على الجوانب الإجرائية الجزائية المتخذة تجاههم.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن النائب العام اطلع خلال الجولة التفقدية، التي تمت أمس الخميس، على برامج التعليم والتأهيل والتدريب المخصصة لهم، كما استمع إلى ما لديهم من ملحوظات، وأكد حقهم في تمتعهم بكل الضمانات المقررة لصالحهم.

وأضاف البيان، أن النائب العام اطلع على الخدمات المتميزة المقدمة للنزلاء ومستوى الرعاية الرفيع، الذي يتلقونه في العنابر المخصصة لهم، كما شملت زيارته بعض أقسام السجن الموكل لها تأهيل النزلاء؛ ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع.

والتقى الشيخ المعجب، نزلاء السجن، وهنأهم بحلول شهر رمضان، وحثهم على الإكثار من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم، وتبادل معهم الأحاديث، كما استمع لملاحظاتهم وشكاواهم.

ووصف النائب العام، نزلاء السجون، بالفئة العزيزة التي تحظى برعاية الدولة، مؤكدًا أهمية خدمتهم وتأهيلهم ورعايتهم وتدريبهم على بعض الحرف والمهن، التي تجعل منهم أعضاء فاعلين في المجتمع.

وقدَّم النائب العام في ختام زيارته، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على الدعم السخي والتطور الحاصل في سجون المملكة. وكذلك الشكر لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.