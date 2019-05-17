نشرة أخبار السادسة.. احتجاجات جديدة في الجزائر والشرطة تستخدم الغاز لتفريق الحشود

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، أبرزها الآلاف يودعون "شهيدة العلم" الإندونيسية من رحاب الجامع الأزهر، وهبوط إضطراري لطائرة أوكرانية متجهة إلى مصر بعد بلاغ بوجود قنبلة.

"الشباب والرياضة" تستكمل مشروع "المصريون يتعلمون" بمختلف المحافظات

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باستكمال مشروع "المصريون يتعلمون"، واستمرار فتح فصول لمحو الامية بجميع مراكز الشباب والهيئات الرياضية وجميع الأماكن الصالحة لفتح الفصول بجميع المحافظات، وذلك لمحو أمية مليون مواطن في الشريحة العمرية من 16 عاما فأكثر.

الآلاف يودعون "شهيدة العلم" الإندونيسية من رحاب الجامع الأزهر

أدى الآلاف من طلاب العلم والمواطنين، اليوم الجمعة، صلاة الجنازة في رحاب الجامع الأزهر على جثمان "شهيدة العلم" فاتحة نهضية، الطالبة الإندونيسية بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، بمشاركة الدكتور أشرف البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، نيابة عن رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، وعدد من قيادات الأزهر، والسفير حلمي فوزى سفير إندونيسيا بالقاهرة، والدكتور عثمان شهاب، المستشار التربوي والثقافي بسفارة إندونيسيا.

هبوط إضطراري لطائرة أوكرانية متجهة إلى مصر بعد بلاغ بوجود قنبلة

أعلنت الشرطة الأوكرانية اليوم الجمعة أن طائرة كانت متجهة من مدينة بوريسبول في مقاطعة كييف بأوكرانيا إلى شرم الشيخ في مصر، هبطت اضطرارياً في مطار أوديسا بعد بلاغ كاذب بوجود عبوة ناسفة على متنها.

احتجاجات جديدة في الجزائر والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود

أفاد مراسلنا بأن الشرطة الجزائرية استخدمت اليوم الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من الدخول إلى مقر البريد المركزي في العاصمة الجزائرية.

الجيش اليمني يعلن تحرير مدينة قعطبة جنوبي البلاد

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، تحرير مدينة قعطبة جنوبي البلاد، من قبضة جماعة الحوثي، خلال معركة سماها "قطع النفس"، سقط فيها عشرات القتلى من الحوثيين، حسب بيان للجيش اليمني.