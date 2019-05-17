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اليورو يستقر خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 5/17/ 2019

الجمعة 17/مايو/2019 - 05:29 م
اليورو يستقر خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 5/17/ 2019
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شهد سعر اليورو في التعاملات المسائية اليوم الجمعة استقرارا نسبيا، وسجل مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر للشراء بنحو 19.1 جنيه، بينما سجل البنك العربي الافريقي الدولي أقل سعر للبيع بقيمة 19.16
جنيه لتصبح أسعار صرف اليورو وفقا لأخر تحديث كالتالي: 

سعر اليورو فى البنك المركزى
19.37 جنيه للشراء
19.53 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19 جنيه للشراء
19.18 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر
19.03 جنيه للشراء
19.17 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة
18.98 جنيه للشراء
19.28 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB
19.03 جنيه للشراء
19.18 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.1 جنيه للشراء
19.22 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.01 جنيه للشراء
19.18 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك قناة السويس
19.04 جنيه للشراء
19.17 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
19.03 جنيه للشراء
19.17 جنيه للبيع


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