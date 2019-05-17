سياسي أمريكي: إيران وراء هجوم أرامكو
الجمعة 17/مايو/2019 - 05:23 م
الفجر السعودي
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كشف الخبير السياسي بريت فيليكوفيتش، أن النظام الإيراني يعتزم تصعيد التوترات بالمنطقة، مستدلًا على ذلك بالهجمات الأخيرة على محطتي ضخ النفط في المملكة من قِبل طائرات بدون طيار مقرونة بتخريب ناقلات النفط في الخليج.
جاء ذلك في مقال له، حيث أكد أن الهدف الذي يسعى إليه النظام الإيراني هو التصعيد، حتى لو كان ذلك يعني تعطيل سلسلة إمدادات النفط العالمية وتعريض موارد الطاقة في العالم للخطر.
وأشار إلى أن الهجمات المسلحة بطائرات بدون طيار لها بصمات إيرانية في كل مكان، لذلك فكل المؤشرات تدل على أنها وراء تلك الهجمات وإن لم يُعلن عن ذلك بشكل مباشر.
وأفاد بأن القيادة في إيران، جهّزت العديد من جماعاتها بمثل هذه الصواريخ والطائرات بدون طيار، حيث رأى بعينه مقتل الجنود الأمريكيين في العراق بصواريخ إيرانية.
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