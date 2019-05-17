حملات لملاحقة الإشغالات في دمياط (صور)

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تحركت حملة مكبرة، اليوم الجمعة من الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بدمياط؛ لازالة اشغالات الطريق بشارع المستشفى وتوسعت الطريق من الباعة الجائلين بإشراف الأستاذ وجيه عبدالرازق رئيس المدينة ومشاركة ياقوت ورد نائب رئيس المدينة وبالتعاون مع نقطة شرطة عزبة البرج بقيادة الرائد هاني رشاد.



تمكنت الحملة من إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وتم احراز عدد من الإشغالات.



كما تم تحرير محاضر شرطية بالحملة والمخالفات، على أن يتم تنظيم حملات لإزالة التعديات على الطرق.