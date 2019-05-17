جهاد عامر تتفقد إستاد الدفاع الجوي لوضع التوزيع المبدئي للشباب المتطوعين داخل الملعب
الجمعة 17/مايو/2019 - 05:23 م
محمد جمال
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قامت الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية، رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق، بزيارة إستاد الدفاع الجوي اليوم الخميس لوضع التصور المبدئي لتوزيع الشباب المتطوعين داخل المواقع المختلفة بالإستاد.
جاء ذلك في ضوء الاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019 بمشاركة 24 منتخبا.
وقامت الدكتورة جهاد عامر برفقة الكابتن وليد مهدي رئيس مجموعة ستاد الدفاع الجوي وكذا مسئولي الإستاد بجولة ميدانية شاملة لمختلف المواقع بالإستاد للوقوف على التوزيعات المبدئية للشباب المتطوعين والتي تشمل المنطقة المخصصة للإعلاميين وصالون كبار الزوار ، ومنطقة الاستقبال ، والأبواب الخارجية والداخلية للإستاد، والمنطقة الخاصة بغرف اللاعبين والحكام والعيادات الطبية، و المقصورة الرئيسية، ومدرجات المشجعين.
ووجهت عامر تحية اعزازٍ وتقدير للسادة القائمين على ستاد الدفاع الجوي والملاعب الملحقة به ، على جهودهم الدؤوبة تعاوناً لانجاح البطولة وإعلاء اسم مصر .
وأوضحت الدكتورة جهاد عامر انه قد تم الانتهاء من زيارات استادات السويس والإسماعيلية والاسكندرية بالتنسيق مع السادة رؤساء المجموعات للوصول إلى التصور المبدئي حول أعداد الشباب المتطوعين الذين سيشاركون في تنظيم البطولة، وإنه سيتم استكمال باقي الزيارات لإستادي القاهرة والسلام الايام القادمة.
ولفتت رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق انه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الاعلان عن أعداد الشباب المتطوعين الذين اجتازوا المقابلات الشخصية ، والتواصل معهم لبدء مرحلة التدريب والإعداد للبطولة.
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