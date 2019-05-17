كوريا الجنوبية تدين استهداف محطتي ضخ للنفط في المملكة

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أدانت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، استهداف محطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية.



وقالت وزارة الخارجية في سيئول في بيان صحفي: "حكومتنا تدين أي عمل يقوض أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي وتدعم الجهود المبذولة لمنع تكرار هجمات مماثلة".