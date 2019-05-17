داعية إسلامي: الإسلام دين رحمة.. ومن يفهم غير ذلك خاطئ





قال الشيخ أحمد الصباغ، الداعية الإسلامي، إن الإسلام دين سلام، وعفو، وتسامح مع كل الأديان، مضيفًا أن الرسول عفى عن المنافق الذي بشر بالنار.وأشار "الصباغ"، خلال لقاء خاص ببرنامج "إليكم السلام" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الجمعة، إلى أنه يجب أن نقتدي برسولنا الكريم، ونعفو ونرحم بعض، مضيفًا أن نبينا نبي رحمة، ودين الإسلام دين رحمة، والقرآن رحمة.وأضاف أن الله هو الرحمن الرحيم، ومن يفهم غير ذلك، يكون فهمه خاطىء، مستشهدا أن دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا.