رغم مشاهده القليلة بـ"زي الشمس".. أحمد مالك "الشبح" الذي أثار تساؤلات السوشيال ميديا

برغم المشاهد القليلة التي ظهر فيها الممثل أحمد مالك، خلال دوره بمسلسل "زي الشمس"، حتى الآن، لكنه أثار العديد من التساؤلات لدى متابعي المسلسل بعد مشاهدة الحلقة العاشرة منه، بعدها أصبح مالك أحد اهتمامات موقع تويتر.





ما أثار الانتباه هو غموض شخصية "سيف" وظهورها كالشبح الذي يطارد نور "دينا الشربيني"، التي تتفاجئ بدورها بأن سيف كان على خلاف مع أختها فريدة "ريهام عبد الغفور" في نفس اليوم الذي اختفت فيه.





وشارك الجمهور في توقع مصير شخصية سيف، فكتب أحدهم "جماعة بسم الله كدا وعلموا ع الكلام، احمد مالك هيطلع ابن ريهام عبد الغفور والسعدني هو اللي قتلها، ثانكس"، فيما كتبت أخرى "لما يوسف قال لنيرة انا شوفتك وانتي بتغطيني بالليل بس كنت عامل نفسي نايم وهي اتصدمت!! أكيد أبوه الحقيقي هو اللي غطاه بس مين؟؟ احس مو حلو يطلع أحمد مالك" والعديد من التساؤلات لأحمد مالك مثل "انت عايز إيه من نور وفريدة؟".





وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبدالغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها.





يُذكر أنّ مسلسل "زي الشمس"، يشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني نُخبة من النجوم، أبرزهم جمال سليمان وأحمد داود، وأحمد مالك وأحمد صلاح السعدني وسوسن بدر وريهام عبد الغفور وآخرون، والمسلسل تأليف مريم نعوم، ومن إخراج سامح عبد العزيز.