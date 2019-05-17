السيسي عقب صلاة الجمعة: الجيش والشرطة هما جناحي الأمن للأمة المصرية
الجمعة 17/مايو/2019 - 05:18 م
كريم وزيري
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أدى الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بمناسبة إحتفالات مصر وقواتها المسلحة بذكرى العاشر من رمضان، حيث ألقى الخطبة الدكتور أسامه الأزهرى وذلك بحضور فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر والدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وعدد من كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
وعقب آداء الصلاه إلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بكبار قادة القوات المسلحة مقدماً التهنئة بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان ومؤكداً أن الجيش والشرطة هما جناحى الأمن للأمة المصرية يذودون بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمنها وسلامتها، مشيراً إلى أن الشعب المصرى يقدر دورهم الوطنى المخلص فى حماية أمن مصر القومى وصون مقدساتها، من خلال جهود مكافحة الإرهاب والمساهمة فى المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر.
ووجه الرئيس السيسى التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أنفسهم دفاعاً عن تراب الوطن مؤكداً أن الدولة لن تنسى شهدائها الذين أنارو بدمائهم طريق التنمية وضحوا بأرواحهم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.
حضر اللقاء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية و كبار قادة القوات المسلحة.
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