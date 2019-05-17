بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى إيران
الجمعة 17/مايو/2019 - 05:17 م
وكالات
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حذرت بريطانيا كل حاملي الجنسية البريطانية الإيرانية المزدوجة بعدم السفر إلى إيران، وقالت إنهم يواجهون خطرا أكبر بالتعرض للاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة مقارنة بحاملي الجنسيات الأخرى، ووصفت الأمر بأنه غير مقبول.
وتابع هانت قائلا: "ساء سلوك النظام الإيراني في هذا الخصوص على الرغم من تقديم بريطانيا لفرص متكررة لحله. وبما أننا استنفدنا كل الخيارات الأخرى فيجب أن أنصح الآن كل حاملي الجنسية البريطانية الإيرانية المزدوجة بعدم السفر إلى إيران".
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في بيان، اليوم الجمعة، إن حاملي الجنسية المزدوجة معرضين لخطر مفرط من إساءة المعاملة إذا ما زاروا إيران.
وتابع هانت قائلا: "ساء سلوك النظام الإيراني في هذا الخصوص على الرغم من تقديم بريطانيا لفرص متكررة لحله. وبما أننا استنفدنا كل الخيارات الأخرى فيجب أن أنصح الآن كل حاملي الجنسية البريطانية الإيرانية المزدوجة بعدم السفر إلى إيران".
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