سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 5/17/2019



سعر الدولار في البنك المركزي

17.25 جنيه للشراء

17.39 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك مصر

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

17.01 جنيه للشراء

17.11 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك قناة السويس

17 جنيه للشراء

17.1 جنيه للبيع



سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

17.05 جنيه للشراء

17.14 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

17 جنيه للشراء

17.1 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك البركة

17.03 جنيه للشراء

17.13 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك الأهلى اليونانى بمصر

17 جنيه للشراء

17.1 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

17 جنيه للشراء

17.1 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

17.01 جنيه للشراء

17.11 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك عودة

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك SAIB

17.03 جنيه للشراء

17.13 جنيه للبيع



سعر الدولار في المصرف المتحد

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع







استقر سعر الدولار في التعاملات المسائية اليوم الجمعة، لتصبح أسعار صرف الدولار وفقا لأخر تحديث كالتالي: