سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 5/17/2019
الجمعة 17/مايو/2019 - 05:18 م
Advertisements
Advertisements
استقر سعر الدولار في التعاملات المسائية اليوم الجمعة، لتصبح أسعار صرف الدولار وفقا لأخر تحديث كالتالي:
سعر الدولار في البنك المركزي
17.25 جنيه للشراء
17.39 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
17.01 جنيه للشراء
17.11 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك قناة السويس
17 جنيه للشراء
17.1 جنيه للبيع
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
17.05 جنيه للشراء
17.14 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
17 جنيه للشراء
17.1 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك البركة
17.03 جنيه للشراء
17.13 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلى اليونانى بمصر
17 جنيه للشراء
17.1 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
17 جنيه للشراء
17.1 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
17.01 جنيه للشراء
17.11 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك عودة
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك SAIB
17.03 جنيه للشراء
17.13 جنيه للبيع
سعر الدولار في المصرف المتحد
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك المركزي
17.25 جنيه للشراء
17.39 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
17.01 جنيه للشراء
17.11 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك قناة السويس
17 جنيه للشراء
17.1 جنيه للبيع
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
17.05 جنيه للشراء
17.14 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
17 جنيه للشراء
17.1 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك البركة
17.03 جنيه للشراء
17.13 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلى اليونانى بمصر
17 جنيه للشراء
17.1 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
17 جنيه للشراء
17.1 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
17.01 جنيه للشراء
17.11 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك عودة
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك SAIB
17.03 جنيه للشراء
17.13 جنيه للبيع
سعر الدولار في المصرف المتحد
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
Advertisements
المزيد عن: سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار بالبنوك المصري سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار الدولار ينخفض امام الجنيه البنك الاهلي البنك الأهلي المصرى أسعار الدولار اليوم في مصر
- الدولار يتراجع أمام الجنيه في بداية التعاملات المسائية اليوم الأحد 10*3*2019
- سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 3/11/ 2019
- سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 3/12/ 2019
- الدولار يفقد 5 قروش في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 13/3/2019
- تراجع جديد في سعر الدولار الأمريكي ببداية التعاملات المسائية اليوم 20*3*2019
- سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 4/1/ 2019
- أخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019
- سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 5/11/ 2019
- الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية للبنوك اليوم الخميس 16-5-2019