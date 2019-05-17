في عيد ميلاد "زعيم الأهلاوية".. "وحش الشاشة و أنطوني كوين الشرق " أبرز الفنانين بدرجة مشجعين للأهلي والزمالك





يحل اليوم الجمعة 17 مايو عيد ميلاد الفنان القدير عادل إمام الـ79، حيث أنه من مواليد السابع عشر من مايو عام 1940 بقرية شها مركز المنصورة في محافظة الدقهلية بمصر.





عادل إمام من أشهر مؤيدي ومشجعي النادي الأهلي المعروفين بحماسهم وعشقهم للمارد الأحمر، والطريف أن عادل إمام كان من مشجعي نادي الزمالك منذ صغره قبل أن يتحول لتشجيع الأهلي، بعدما عاد في أحد الأيام إلى منزله وجد ابنه الأكبر رامي وهو ابن عامين يهتف باسم الأهلي عقب فوزه على الزمالك، ووقتها قرر تشجيع المارد الأحمر ولكنه أكد حبه للأبيض وأنه يمتلك صداقات مع نجومه القدامى.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أشهر الفنانين الأهلاوية والزمالك على سبيل المثال لا الحصر:-





-فريد شوقي

يعتبر فريد شوقي (وحش الشاشة) واحدا من جماهير الأهلي المتعصبين جدًا لناديهم وكان يمتلك صداقات قوية مع أعضاء النادي ولاعبي المارد الأحمر القدامى، والذي أكد أنه لا ينزل من بيته في حالة هزيمة الأهلي.





-محمود المليجي

الفنان محمود المليجي أو " أنتوني كوين الشرق" من الفنانين المعروف بانتمائهم وحبهم لنادي الزمالك، وكان دائم مؤازرة الفارس الأبيض وكان يمتلك علاقات طيبة مع نجوم النادي القدامى.





صلاح السعدنى:

"عمدة الأهلاوية" كما تلقبه جماهير الأهلي ، وهو المعروف بعشقه الشديد للكيان الأحمر، وكان دائم التردد على حضور مباريات الفريق وتدريباته، وهذا ما توارثه عنه نجله الفنان أحمد صلاح السعدنى.





-فؤاد المهندس وشويكار

أحب فؤاد المهندس وشويكار نادي الزمالك وكانا من الفنانين المعروف انتماؤهم لنادي الزمالك وعشقهم للفارس الأبيض، وانضمامهما لرابطة الفنانين الزملكاوية التي أسسها رشدي أباظة.





-نور الشريف

انضم نور الشريف إلى أشبال نادي الزمالك في نشأته كلاعب هاوي قبل أن يترك عالم كرة القدم ويتجه إلى مجال التمثيل ولكنه ظل مشجعا للنادي الأبيض ومؤازرا له في الانتصارات والكبوات، وكان عضوا بجمعية الفنانين الزملكاوية، وعبر عن عشقه للزمالك عندما جسد دور شحاتة أبو كف لاعب في نادي الزمالك في فيلمه (غريب في بيتي) مع الفنانة الزملكاوية سندريللا الشاشة سعاد حسني.





-عزت العلايلي

كان من عشاق النادي الأهلي منذ شبابه وكان حريصا على الذهاب للاستاد لدعم النادي الأهلي منذ أن كان شابا يسكن في حي السيدة زينب وظل يؤازره ويدافع عنه في كبواته.





-محمد منير

"كينج" جماهير الزمالك الذى أعلن عن تأييده لنادى الزمالك بعد أن اختلف الكثيرون على انتمائه الكروى، لكنه أعلن عن تشجيعه للزمالك ما جعل جمهور الفريق يتفاخرون بانتماء الفنان محمد منير إلى مشجعي نادى الزمالك.





-رامز جلال

من الفنانين المعروفين بحبهم وعشقهم للنادي الأهلي، ويحرص دائما على دعم ومؤازرة النادي الأهلي ويمتلك صداقات كثيرة مع نجوم ومسؤولين النادي الأهلي.





-محمد هنيدي

أبرز محمد هنيدي انتماءه لنادي الزمالك من خلال تغريداته ودفاعه عن الفارس الأبيض عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، حيث كان يوجه رسائل التهنئة للزملكاوية، كما كان يشاكس جماهير الأهلي في بعض الأوقات.





-سيد رجب

من أشد الفنانين المتعصبين لنادي الزمالك، وعرف بحبه الشديد للقلعة البيضاء حتى أنه يقوم بتأجيل أي عمل له في حالة تعارضه مع مباريات الزمالك.





- فاروق الفيشاوي

طرق عديدة أوضح فيها فاروق الفيشاوي حبه وعشقه للنادي الأهلي حيث يحرض على مساندة الأهلي في المدرجات في العديد من المباريات الهامة، وله العديد من الفيديوهات التى تؤكد انتماءه الكروي.



