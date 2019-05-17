طوارئ بمستشفى كفر الزيات العام بعد اكتشاف حالة مصابة بالإيدز





رفعت مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، حالة الطوارىء؛ بعد أكتشاف إصابة أحد المرضى الذى يتلقى علاجه بالمستشفى بالإيدز، وذلك بعد إجراء التحاليل له وتبين أنه يحمل المرضى.وكشف مصدر من داخل المستشفى – فضل عدم ذكر اسمه – أن أحد المرضى داخل إلى مركز الحروق التابع للمستشفى منذ يومين، وكان يتلقى علاجه بشكل طبيعى إلى أن اكتشف الأطباء أن المريض مدمن للمخدرات.وعلى الفور تم إجراء تحليل إيدز للمريض، وكشفت التحاليل ايجابية حمل المصاب لمرض الإيدز، وعلى الفور انتقلت لجنة مكافحة العدوى إلى المريض وبدأت فى التعامل معه.كذلك قامت لجنة مكافحة العدوى بالمستشفى، بتوضيح طريقة التعامل مع المريض سواء من أهله أو المخالطين له من مرضى وأهلهم بمركز الحروق حتى لا تتقل العدوى.كما كشف المصدر، أنه لا يوجد قلق من حالة مريض الإيدز وأنه لا يمثل مخاطر على المجاورين له فى الغرفة، وأن المستشفى استقبلت العديد من هذه الحالات كان أخرها الشهر الماضى، وتم التعامل معها دون وجود أى معوقات.