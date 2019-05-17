محققة ردود فعل كبيرة علي السوشيال ميديا.. سوزان نجم الدين تحصد نجاح "صولا"

حققت النجمة سوزان نجم الدين، من خلال دورها صولا في مسلسل "ابن أصول"، نجاحًا منقطع النظير لما شكل هذا الدور من مفاجأة كبيرة عند الجمهور المصري والعربي بقبولها لدور الأم أولا ومن جراءة الطرح وقوة الموضوع وأهميته ثانيا والذي قدم نجم الدين بطريقة جديدة ومختلفة.





واستطاعت سوزان بـ"صولا" أن تدخل كل بيت يعاني من مشكلة حب التملك والغيرة القاتلة بين الامهات وابنائهم حيث اكدت في معظم لقاءاتها أن العمل سيلامس كل أسرة عربية لما يقدمه من رسائل هامة في موضوع التربية والذي تعتبره نجم الدين أهم رسالة لها فالحياة كإنسانة وكفنانة حسب ماورد عن لسانها في أحد اللقاءات المصورة.





وأكثر ما أثار الجدل ومازال مفاجئا للمتابعين عبر السوشل ميديا. هو دور الأم الذي تلعبه سوزان خاصة لصغر سنها واقترابه من سن ابنها ،، ورغم أن هذا المحور هو عمود فقري وأساسي في السياق الدرامي للأحداث الا ان الجدل مازال قائما.





وتساءل الكثيرون عن علاقة صولا بميشو وما ستفعله فيه خلال الحلقات المقبلة خصوصا بعد تدخلاتها في زواجه وتسببها في أزمات له في حياته وهو الأمر الذي لم تعلق عليه بطلة العمل سوزان نجم الدين الى الآن وفي المقابل مازلنا ننتظر ردة فعل ميشو أيضا على علاقة سوزان برشدي الذي يقدمها فراس سعيد.





مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وفراس سعيد وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير.